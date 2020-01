'Boeing-crashes na Turkish Airlines hadden voorkomen kunnen worden'

SCHIPHOL - De Amerikaanse krant The New York Times schrijft dat de Onderzoeksraad voor de Veiligheid in haar rapport over de vliegtuigcrash in Amsterdam in 2009 fabrikant Boeing onterecht vrijpleitte van schuld en latere crashes voorkomen konden worden.

In het artikel van de krant stellen experts dat het niet met nadruk de fout was van de crew van het vliegtuig, zoals de onderzoekers destijds concludeerde, maar Boeing haar personeel niet goed had ingelicht.

In februari 2009 stortte er een Boeing 737-800 van Turkish Airlines neer in een akker in Haarlemmermeer, vlak voor de Polderbaan van Schiphol. Negen mensen kwamen om het leven, 120 mensen raakten gewond.

Deskundigen zeggen in een vanmorgen verschenen artikel in The New York Times dat er kritiek was van Nederlandse onderzoekers op Boeing en dit niet in het onderzoeksrapport is opgenomen, maar is weggemoffeld.

Het rapport van luchtvaartdeskundige Sidney Dekker dat speciaal werd gemaakt voor de

Onderzoeksraad voor Veiligheid, is niet openbaar gemaakt. Dekker zei tegen de Amerikaanse krant dat Boeing wilde voorkomen dat tekortkomingen in het vliegtuigontwerp in de schijnwerpers kwamen.

Daarmee hadden latere rampen met vliegtuigen van dezelfde fabrikant eventueel voorkomen kunnen worden, stellen de experts.

Paralellen tussen crashes

De krant heeft stukken bewijs uit 2009 ingezien en die onthullen 'opvallende parallellen' met de latere crashes. Bij het ongeluk met Turkish Airlines en bij de latere ongelukken (Indonesië in oktober 2018 en Ethiopië in maart 2019) ging Boeing er ten onrechte van uit dat hun piloten zou zouden begrijpen dat er iets niet klopte, maar nam daarover geen informatie op in de handboeken, aldus het artikel.

Tegen NRC zegt de OVV zich niet te kunnen vinden in het vanmorgen gepubliceerde artikel, waarin wordt gesuggereerd dat Boeing zijn verantwoordelijkheid wilde afschuiven.

Precies tien jaar na de ramp maakte NH Nieuws een special met onder andere een inzittende van TK1951 en de boer van het land waarop de Boeing crashte.