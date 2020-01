Badr naar de Olympische Spelen? "Boksbond heeft contact met trainer"

AMSTERDAM - De Nederlandse boksbond (NBB) heeft contact met de trainer van Badr Hari gehad in verband met de Olympische Spelen van 2020. "Dat ging ook over andere boksers die hij traint."

Volgens berichtgeving van De Telegraaf zou de boksbond 'alles in werk stellen' om de kickbokser te strikken voor de Spelen in Tokio. Hari staat daar niet onwelwillend tegenover, zo meldt de krant, aangezien hij een carrière als bokser ambieert.

De NBB zegt de berichtgeving te kunnen 'bevestigen noch ontkennen'. "We zijn in gesprek met een bredere groep boksers en kickboksers, dus we kunnen er nog geen uitspraken over doen", aldus de voorzitter.

Glory

Het is bovendien nog de vraag of de kickbokser er daadwerkelijk voor kiest om mee te doen aan de Spelen. Hari staat momenteel onder contract bij vechtsportorganisatie Glory, die Hari meerdere maanden 'vrij' zou moeten geven voor zijn deelname.

Marokko

De kickbokser werd in 2010 ook al gepolst om mee te doen aan de Olympische Spelen in Londen. Het Marokkaans Olympisch Comité zag hem toen als geschikte kandidaat.

Hoewel hij zei het een grote eer te vinden, koos de sporter er uiteindelijk toch voor om zich volledig te richten op het K1 .