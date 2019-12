Badr Hari: "Na een paar weken rust en een rigoureus revalidatieproces ben ik terug"

AMSTERDAM - Badr Hari heeft een gescheurde enkelband opgelopen in zijn gevecht tegen Rico Verhoeven zaterdagavond. Dat schrijft hij zelf op sociale media. De kickbokser moest zaterdagavond in de derde ronde opgeven vanwege de enkelblessure die hij opliep toen hij Verhoeven een trap gaf.

"Veel dank aan het uitstekende medische team van het Acibadem International Medical Center", schrijft hari op Facebook bij een foto van hem op krukken. "Na een paar weken rust en een rigoureus revalidatieproces ben ik terug om al onze doelstellingen te bereiken."

Verhoeven bleef door de blessure wereldkampioen kickboksen in de zwaargewichtklasse. Hari was bijzonder aangeslagen en schreeuwde het uit van frustratie. Hij leek juist goed op weg en bracht Verhoeven tot twee maal toe zelfs aan het wankelen. Maar Verhoeven was nog niet verslagen. Toen Hari na een hoge trap op de grond viel, kon hij niet meer opstaan.

De wedstrijd tussen Badr Hari en Rico Verhoeven werd door vechtsportbond Glory ook wel het gevecht van de eeuw genoemd. Vechtsportliefhebbers keken jarenlang uit naar het tweede gevecht tussen de twee heren. Hari moest drie jaar geleden de wedstrijd tegen Verhoeven in het Duitse Oberhausen staken vanwege een armblessure.