Dit zijn de 50 aansprekendste oorlogsfoto's van Noord-Holland

Het is 75 jaar geleden dat Nederland werd bevrijd van de Duitse bezetters. Om stil te staan bij die gebeurtenis, verzamelt het Platform WO2 de aansprekendste foto's uit die periode. Vandaag zijn de 50 Noord-Hollandse inzendingen bekendgemaakt.

De afgelopen maanden werd er in het kader van 75 jaar vrijheid een oproep gedaan voor de aansprekendste oorlogsfoto. Elke provincie heeft een selectie van 50 foto's, waarna er nationaal gestemd kan worden op afbeeldingen voor in de canon 'De Tweede Wereldoorlog in 100 foto's.

Alle foto's uit Noord-Hollands zijn te bekijken via deze link.

NH Nieuws maakte in de afgelopen weken al onderstaande reportage over foto's uit de oorlog: