Schat aan 'nieuwe' bevrijdingsfoto's aan Noord-Hollands Archief geschonken

HAARLEM - Uit zijn privé-collectie heeft beroeps-portretfotograaf Flip Delemarre zijn honderden bevrijdingsfoto's gedoneerd aan het Noord-Hollands Archief. Bij de verhuizing van de 98-jarige Haarlemmer naar een verpleeghuis in Eindhoven, kwam de schat boven water.

Eén van de foto's van Flip Delemarre is ingestuurd voor het project 'Noord-Holland in de Tweede Wereldoorlog in 50 foto's'.

En van die 50 foto's uit Noord-Holland wordt volgende week een selectie gemaakt van 25 foto's. Die dingen mee in een landelijke race om de mooiste oorlogsfoto's. Samen met de inzendingen van andere provincies wordt een eindselectie gemaakt van 100 foto's. Die vormen het visuele canon van de Tweede Wereldoorlog in Nederland en worden in de Tweede Kamer tentoongesteld.