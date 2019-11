Gezocht: foto's van Noord-Holland in de Tweede Wereldoorlog 

De provincie is samen met het Noord-Hollands Archief en het NIOD op zoek naar foto's van Noord-Holland in de oorlogsjaren. Iedereen die foto's heeft met een bijzonder verhaal wordt gevraagd om ze op te sturen. Vandaag is met het project Noord-Holland in de Tweede Wereldoorlog in 50 foto's de zoektocht gestart.

De dames waren heel actief in het verzet, en hebben ook in het gewapend verzet gezeten. Na de oorlog hebben ze zich bezig gehouden met het opsporen van collaborateurs. De dochter van Truus Oversteegen, Katinka Kenter-Menger, vindt het een eer dat de foto is gekozen. "Ze hebben wel iets heel bijzonders gedaan. En dat maakt het heel bijzonder om zo'n foto te zien."

Onthulling 1e van de 50 foto's De Commissaris van de Koning, Arthur van Dijk, mocht de eerste van de 50 iconische foto's onthullen tijdens de aftrap van het project. Op de foto zijn verzetshelden Truus en Freddie Overstegen te zien, vlak na de bevrijding. Ze hebben beiden een machinegeweer vast. "Ik vind dat deze foto het verzet heel mooi symboliseert, maar ook een beetje de bevrijding. Hij is genomen net na de Tweede Wereldoorlog. Nederland is net bevrijd."

"Beeld laat verhaal sterker leven"

Erik Somers van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) heeft het project opgezet. "We hebben gemerkt dat beeld heel belangrijk is om een verhaal te kunnen vertellen en inzichtelijk te maken. Ook om de beelden te duiden. Wat is het verhaal achter zo'n beeld? Dan gaat een verhaal veel sterker leven. Dat is een hele belangrijke manier om die geschiedenis en aan die oorlog kenbaar te maken."

Het verhaal achter de foto

Louis Smak uit Schoorl is aanwezig bij de afrap en gaat een foto insturen. "Dit kleine mannetje ben ik. Dan m'n broer Jan en dan mijn moeder." Hij laat een foto zien waarop hij met zijn familie de vrijheid viert aan het einde van de oorlog, maar zonder zijn overleden vader. "In 1941 tijdens een bombardement is mijn vader omgekomen. Op het moment dat de bom viel, ben ik dus als baby'tje uit de wieg vandaan geslingerd. Ik lag buiten en het hele huis plat."

Een aangrijpend verhaal dat Louis graag verder wil vertellen. Louis hoopt dat zijn foto wordt uitgekozen. "Het was wel bevrijdingsdag, maar voor mijn moeder was het geen feest. Ze zat er eigenlijk met twee gedachten in de wagen."

Selectie van de ingestuurde foto's

De 50 geselecteerde foto's zijn in april te zien in een pop up tentoonstelling. In deze 'vrijheidsmaand' reist de tentoonstelling door de provincie.

En van die 50 foto's uit Noord-Holland wordt in januari een selectie gemaakt van 25 foto's. Die dingen mee in een landelijke race om de mooiste oorlogsfoto's. Samen met de inzendingen van andere provincies wordt een eindselectie gemaakt van 100 foto's. Die vormen het visuele canon van de Tweede Wereldoorlog in Nederland en worden in de Tweede Kamer tentoongesteld.

Heb je zelf een foto uit de Tweede Wereldoorlog en wil je die opsturen? Dat kan via deze website: www.in100foto's.nl.