Nadine visser en Nicholas Heiner verkozen tot Westfriese sportvrouw en sportman van 2019

Beide winnaars waren niet aanwezig om hun prijs in ontvangst te nemen, maar de honneurs stonden met veel trots op het podium. Omdat opa Heiner vast stond in het verkeer, was het aan de jongere broer van Nicholas, Naut Heiner, om de prijs in ontvangst te nemen.

Voormalig bokskampioen Arnold Vanderlyde was eregast en maakte de sportman en sportvrouw bekend.

Voor het eerst is dit jaar ook kickbokser Santino Verbeek (24) genomineerd. Maar hij greep naast de prijs. Toch stemt hem dat niet ontevreden, als kersverse vader heeft hij een fantastisch jaar achter de rug vertelt hij aan NH Nieuws:

Naast de sportman en sportvrouw van 2019 werden ook in de categorieën sportploeg, sporttalent, sportcoach en aangepast sporten dit jaar weer prijzen uitgereikt.

Zo werd Sander van Dijk, trainer van Hovocubo, voor de tweede keer op rij uitgeroepen tot sportcoach van het jaar. En, werden de zaalvoetballers van Hovocubo tot sportploeg van het jaar bekroond.

Schaatsers

Bij de sporttalenten stonden maar liefst drie schaatsers op het podium. Waar vorig jaar Jordy van Workum de prijs mee naar huis nam, is het dit keer Janno Botman die zijn zege viert.

In de categorie aangepast sporten waren zowel triatleet Geert Schipper, zwemmer Bas Takken en handbikester Carmen Koedood alledrie eerder al eens voorgedragen voor de titel. Vanmiddag mocht Bas Takken de prijs mee naar huis nemen uit de handen van oud-voorzitter Piet Mol. Bas kon er zelf niet bij zijn. Wegens zijn trainingen voor de Spelen, zit hij op dit moment in Zuid-Afrika. Zijn zus nam de prijs in ontvangst.

In de categorie beste sportvrouw van het jaar, namen zeilster Lobke Berkhout, kitesurfster Pippa van Iersel en atlete Nadine Visser het tegen elkaar op. Zowel Lobke als Pippa stonden niet zelf op het podium en ook winnares Nadine is op trainingskamp ter voorbereiding aan de Olympische Spelen in Tokyo.