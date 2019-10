Nadine Visser eindigt als zesde in finale 100m horden

DOHA - Nadine Visser is bij het WK in Doha als zesde geëindigd in de finale van de 100m horden.

De atlete uit Hoogkarspel liep in de finale 12,66, een fractie boven haar nieuwe Nederlandse record uit de halve finale (12,62).

De wereldtitel gin naar de Amerikaanse Nia Ali in 12,34. Het zilver was voor haar landgenote Kendra Harrison in 12,46. Brons was er voor de Jamaïcaanse Danielle Williams met 12,47.

Visser stond voor de tweede keer op rij in de finale van de 100 meter horden. Ze eindigde bij de vorige WK in Londen als zevende.

Dik tevreden

"Het ging er hard aan toe", zei Visser na de finale. "Ik was blij met mijn race in de halve finales, waardoor ik heel steady in de finale kwam. Graag had ik sneller willen lopen in de finale, maar ik ben toch dik tevreden met de zesde plaats."

Vertrouwen in Bennema

Visser deelde een pluim uit aan haar coach Bert Bennema. "Ik ben blij dat ik hem weer het vertrouwen heb gegeven. Hij is er toch weer in geslaagd mij precies op tijd in vorm te krijgen. Deze finale was niet te vergelijken met die van twee jaar geleden in Londen. Er werd hier veel sneller gelopen. Met deze tijd van 12,66 had ik in Londen een medaille gewonnen."

Visser werd in Londen 2017 ook knap zevende op de zevenkamp. Toch besloot ze na dat WK de meerkamp vaarwel te zeggen en zich volledig op het hordelopen te richten. In 2018 had Visser meteen succes met een bronzen medaille op de 60 meter horden bij de WK indoor in Birmingham. Dit voorjaar kroonde ze zich zelfs tot Europees kampioene indoor op de 60 meter horden in Glasgow.

Nog progressie mogelijk

Visser voelt dat ze nog progressie kan maken op de 100 horden. "Mijn seizoen begon moeizaam, het duurde lang voordat ik weer onder de 13 seconden kwam. Ik heb dus niet veel races op dit niveau gelopen en dat wreekte zich een beetje. De start was goed, maar ik liet op de laatste twee horden toch wat steekjes vallen."