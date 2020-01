Naaktfietser in Castricum: "Sommige mensen nemen selfies met hem"

Al meerdere meisjes en vrouwen kregen te maken met de naaktfietser. De man wordt gezien na het uitgaan. Eerder spraken we daarover met Paulien Zwikker. Haar 16-jarige dochter werd door de man geconfronteerd na een feestje.

"Ze durft niet meer over straat 's avonds en dat mag ze ook niet meer. Het heeft een behoorlijke impact op de meiden", vertelde ze eerder voor de camera van NH Nieuws.

Op straat wordt er wat laconieker gereageerd. "Ik heb het inderdaad gehoord", vertelt een Castricumse. "Gelukkig heb ik hem nog niet gezien. Ik vind het erg vreemd. Sommige mensen nemen zelfs selfies met hem. Onvoorstelbaar. Als ik de man zou zien zou ik keihard wegrennen."

"In deze tijd van het jaar, hoe verzin je het", vertelt een vrouw lachend. "Het is wel heel naar als je een meisje van vijftien of zestien bent. Dat is best wel schrikken. Je hebt altijd mensen die niet helemaal in orde zijn. Maar er gebeurt weer eens wat in Castricum."