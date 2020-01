Naaktfietser teistert Castricumse vrouwen: "Mijn dochter mag 's avonds niet meer alleen over straat"

CASTRICUM - De 16-jarige Fleur uit Castricum kreeg vorig weekend de schrik van haar leven toen zij en een vriendin achterna werden gezeten door een naakte man op een fiets. Meerdere vrouwen zijn de afgelopen tijd lastig gevallen door de man in adamskostuum. Moeder Paulien Zwikker wil dat de man zo snel mogelijk wordt gepakt. "Dit moet stoppen!"

De 16-jarige Fleur, die anoniem wil blijven, fietste 's nachts samen met een vriendin na een feestje naar huis toen de man poedelnaakt op een omafiets achter de meiden aan fietste. "Hij had alleen een muts op en vertelde dat ze niet moesten schrikken en dat hij naakt was. Maar een meisje van zestien schrikt natuurlijk enorm."

Meer slachtoffers

En het is niet de eerste keer dat de dochter van Paulien lastig wordt gevallen. "Vorig jaar tijdens oud en nieuw is ze door dezelfde man op vrijwel dezelfde plek ook lastig gevallen." Zwikker plaatse het verhaal op Facebook en uit de vele reacties bleek dat haar dochter niet het enige slachtoffer is.

Zo is er ook het verhaal van de 23-jarige Yousha Beentjes. "Toen ik vannacht met een vriendin vanaf station Castricum naar huis fietste, kwamen ze stil te staan vanwege een broekspijp tussen een spaak", schrijft ze op Facebook. "Een man begon zich met ons te bemoeien en tot onze schrik was hij naakt. Hij zei: 'Geen zorgen, ik trek alleen op jullie af'."

De politie bevestigt dat er meerdere meldingen binnen zijn gekomen. Er is nog geen aangifte gedaan. Zwikker gaat dat volgende week doen en hoopt dat ook andere vrouwen naar de politie stappen. "De politie kan pas echt dingen in kaart brengen als er aangifte wordt gedaan. Deze man moet zeer zeker gestopt worden."

Impact

Want het hele voorval heeft indruk gemaakt op de dochter van Paulien. "Ze durft niet meer over straat 's avonds en dat mag ze ook niet meer. Het heeft een behoorlijke impact op de meiden."