Wéér vrouwen lastiggevallen door naakte man in Castricum: politie start onderzoek

CASTRICUM - Opnieuw zijn in Castricum meerdere vrouwen lastiggevallen door een naakte man. Hoewel de politie ook vorige week al enkele meldingen had binnenngekregen, zijn de nieuwe meldingen reden om dieper in de zaak te duiken.

Voor zover bekend kreeg de politie vorige week twee of drie meldingen van vrouwen die met een naakte fietser waren geconfronteerd. "Ze is hier midden in de nacht achtervolgd door een naakte fietser", vertelde Paulien Zwikker voor de camera van NH Nieuws over de beangstigende ervaring van haar dochter.

Ook de 23-jarige Yousha Beentjes uit Castricum kwam oog in oog met de man toen ze met een vriendin 's nachts onderweg naar huis was. Toen de meiden even stopten omdat er broekspijp tussen de spaken van een voorwiel was gekomen, kwam de naakte man op hen af. "Een man begon zich met ons te bemoeien en tot onze schrik was hij naakt. Hij zei: 'Geen zorgen, ik trek me alleen op jullie af'." Ook Yousha meldde het voorval bij de politie.

Horecanacht

Net als de vrouwen die hem vorige week tegenkwamen, zijn ook de 'jonge meiden' over wie wijkagent Munster schrijft 's nachts met hem geconfronteerd. Dat gebeurde tijdens 'meerdere horecanachten', maar of dat ook in de nabijheid van horeca is gebeurd, is niet bekend. Evenmin is duidelijk of de verdachte zich - net als vorige week - per fiets verplaatste, of in dit geval voor de benenwagen had gekozen.