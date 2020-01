Filterleverancier spant kort geding aan tegen ZMC na dodelijke darmbacterie

In april 2018 werd er een resistente darmbacterie ontdekt in het Zaanse ziekenhuis, die bij meerdere patiënten is aangetroffen. Een jaar later overleed er zelfs een slachtoffer aan de gevolgen van de zogeheten NDM-bacterie.

Het ZMC bracht toen een verklaring naar buiten waarin een link werd gelegd tussen het zuiveringsfilter van Pharmafilter en de uitbraak van de bacterie.

Reputatieschade

Pharmafilter noemt de aantijgingen feitelijk onjuist en onzorgvuldig. "De publicatie schaadt haar reputatie en de berichtgeving moet worden gerectificeerd", eist het bedrijf. Omdat het ZMC op die verzoeken nog niet is ingegaan, volgt er nu een kort geding.