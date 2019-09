Zaans Medisch Centrum gaat afval anders verwerken om resistente bacterie te verbannen

ZAANDAM - Om korte metten te maken met de zeer resistente bacterie die het Zaans Medisch Centrum al anderhalf jaar teistert, gaat het ziekenhuis over op een andere methode van afvalverwerking.

Ruim voordat het ziekenhuis in 2017 de deuren van de nieuwbouw opende, claimde de directie vol trots het eerste volledig duurzaam ontworpen en gebouwde ziekenhuis ter wereld te zijn. Behalve een laag energieverbruik en het duurzaam opwekken van energie voor eigen gebruik, ging het ziekenhuis prat op de duurzame manier waarop afval en afvalwater werd verwerkt.

Al het in het ziekenhuis geproduceerde afval wordt vermalen tot pulp, schrijft mediapartner NOS. Die pulp veroorzaakte echter verstoppingen in de rioolbuizen, waardoor het rioolwater met urine, ontlasting, etensresten en laboratoriumafval herhaaldelijk het ziekenhuis in stroomde.

Vorig jaar oktober maakte het ziekenhuis bekend dat het al een half jaar met de resistente bacterie worstelde. Sinds de eerste constatering werden diverse maatregelen genomen om de bacterie in het ziekenhuis uit te roeien. Zo werden onder meer operatiekamers gesteriliseerd en besmette patiënten in quarantaine geplaatst.

Expertteam

Al die inspanningen ten spijt kreeg het ziekenhuis geen vat op de bacterie, waarop de hulp van een extern expertteam werd ingeroepen. "Het is pijnlijk duidelijk geworden dat je een dergelijk systeem niet zo maar kunt aansluiten op het riool van een ziekenhuis", zegt Jan Kluytmans, hoofd van de afdeling infectiepreventie van het Amphia-ziekenhuis in Breda en lid van het expertteam, tegen de NOS.

Volgens Kluytmans zijn op beelden uit het riool 'gigantische hoeveelheden troep' zichtbaar. "Je herkent de gekleurde dopjes van reageerbuizen uit het lab en de buizen zelf, in stukjes van een halve centimeter. Het is echt ongelofelijk hoeveel troep er in de leidingen zit. En dus weer naar boven komt."

Het vermoeden dat er iets niet in de haak was met de afvalverwerking, rees in juni 2018 - vier maanden na de eerste uitbraak - al. Omdat het ziekenhuis tussen de opening en juni 2018 wel honderd keer te maken had met overstromingen, werden de vermalers destijds stilgelegd. Sindsdien zijn ze niet meer in gebruik genomen en dat zal - mede op advies van het expertteam - ook de komende tijd niet meer gebeuren.

Bovendien ligt ook de waterzuiveringsinstallatie stil, omdat ook het gerecyclede afvalwater een mogelijke voedingsbodem voor de resistente bacterieën vormt.

Patiënten

Sinds de uitbraak in februari 2018 zijn 39 patiënten in het ziekenhuis besmet geraakt met de bacterie. De meeste besmette patiënten merken er niets van, maar de bacterie kan een infectie veroorzaken. Het ziekenhuis liet eerder weten dat zo'n infectie bij één ernstig zieke patiënt de doodsoorzaak is geweest.

Kosten

Sinds de eerste uitbraak begin 2018 heeft bestrijding van de Citrobacter freundii het ziekenhuis zo'n twee miljoen euro gekost. Het innovatieve systeem voor de verwerking van afval(water) heeft zo'n vijf miljoen gekost, en ook het vervangen van het systeem gaat miljoenen kosten. Een flinke aderlating, want mede door de kosten voor de nieuwbouw bungelde het ZMC de afgelopen jaren onderaan de lijst van best presterende Nederlandse ziekenhuizen.