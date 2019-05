Patiënt in Zaans Medisch Centrum vermoedelijk overleden door resistente darmbacterie

ZAANSTAD - Een multiresistente bacterie is onlangs een patiënt van het Zaans Medisch Centrum vermoedelijk fataal geworden.

Dat schrijft het ziekenhuis in een bericht op haar website. Het slachtoffer overleed aan de gevolgen van een infectie aan de urinewegen, die vermoedelijk werd veroorzaakt door de zogeheten NDM-bacterie.

Gezonde mensen bij wie de bacterie in de darmen huist, hoeven daar niets van te merken. Voor mensen met een verminderde weerstand - zoals in ziekenhuizen - kan de bacterie infecties aan urinewegen, luchtwegen en bloedvergiftiging veroorzaken. Hoewel de bacterie sinds 2018 bij 38 patiënten is aangetroffen, komen infecties als gevolg van de bacterie nauwelijks voor, schrijft het ziekenhuis.

Doorgaans worden bacteriële infecties behandeld met antibiotica, maar omdat deze darmbacterie multiresistent is, heeft dat bij geïnfecteerde patiënten geen zin.

Verspreiding verder tegengaan

De nabestaanden van de overleden patiënt zijn inmiddels op de hoogte gebracht. Het ziekenhuis doet er sinds 2018 alles om verdere verspreiding tegen te gaan: zo doet het ziekenhuis onderzoek naar de bron, worden patiënten regelmatig gecontroleerd en wint het ziekenhuis advies in bij experts.

Volgens die experts hoeven patiënten en bezoekers zich geen zorgen te maken over besmettingsgevaar, aldus het Zaans Medisch Centrum. "Patiënten kunnen gewoon opgenomen en bezocht worden volgens de normale bezoekregeling."