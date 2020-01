FNV: 'Tata Steel laat werknemers en vakbonden in de kou staan'

VELSEN-ZUID - Vakbond FNV laat in een brief aan haar leden weten dat Tata Steel niet op haar eisen wil ingaan. "De directie stelt voor de eisen met de vakbonden te bespreken op het moment dat er meer details bekend zijn." De FNV zegt de 'afwachtende houding van Tata Steel niet te tolereren'.

Tata Steel maakte vorige maand bekend 1.600 banen te willen schrappen in Nederland. Volgens topman Henrik Adam is dat nodig omdat de Nederlandse staalfabrieken niet zo goed draaien als zou kunnen. Honderden werknemers hebben in december herhaaldelijk actie gevoerd tegen het aangekondigde massaontslag bij de staalfabriek.

Tata Steel duikt weg

In de brief zegt FNV geen plan te accepteren dat niet voldoet aan de zeven (voorwaardelijke) eisen die de vakbond aan Tata Steel stelde. Welke eisen dat zijn, is niet bekend. FNV had gehoopt dat Tata Steel Nederland de voorwaardelijke eisen zou overnemen en deze kenbaar zou maken aan Tata Steel Europa.

"Maar dat doet de directie niet. In feite laten ze de werknemers en de vakbonden in de kou staan. Deze afwachtende houding van de directie is niet te tolereren, daarvoor staat er te veel op het spel. Wij verwachten dat Tata Steel Nederland vierkant achter de werknemers gaat staan. "

Lees hier de volledige brief: