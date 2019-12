Vertrek Tata Steel zou IJmond flink raken: "Bedrijf met zoveel impact op regio is uniek"

De IJmond zonder staalfabriek? Dat scenario is altijd onvoorstelbaar geweest. Maar 101 jaar nadat Hoogovens is opgericht, is die vraag realistischer dan ooit. Mocht dat doemscenario uitkomen, verdwijnen er sowieso al 9.000 banen. Volgens econoom Rico Luman van ING zijn de gevolgen voor de regio zelfs nog veel groter.

ANP

Een bedrijf dat zo'n groot aandeel op een regionale economie heeft, is volgens Luman uitzonderlijk. "Daar zijn misschien maar een paar andere voorbeelden van, zoals enkele grote chemische bedrijven in Zeeuws-Vlaanderen." Op andere plekken met veel industrie, zoals Rotterdam, Zuid-Limburg en Delfzijl, zitten meerdere grote bedrijven bij elkaar. "Het werkt heel ver door", zegt Luman. "Er zijn veel metaalbewerkingsbedrijven die een relatie hebben met Tata Steel. Dat is eigenlijk een soort ecosysteem aan bedrijven dat eromheen hangt." "En de regio IJmond is vrij klein", vervolgt hij. "De economie is daar ongeveer 6,8 miljard euro en Tata Steel is daar een groot deel van. Dan heb je toch al snel over meer dan 20 procent van de regionale economie." Veel werknemers uit IJmond Bovendien wonen veel werknemers van het bedrijf in die regio. Als zij zonder baan komen te zitten, zouden ook de detailhandel en de horeca in de regio dat kunnen voelen, legt Luman uit. "Maar dat is moeilijk te becijferen omdat je nog niet weet hoe snel zij weer een nieuwe baan kunnen vinden."

NH Nieuws / Dennis Mantz