Tata Steel schrapt duizenden banen in Europa

IJMUIDEN - Tata Steel gaat tot 3000 banen schrappen in Europa. Dat heeft het staalconcern achter de hoogovens in IJmuiden in een verklaring aangekondigd. Het is niet duidelijk hoeveel arbeidsplaatsen verloren gaan in Nederland. Bronnen hebben aan De Financiele Telegraaf gemeld dat er in Nederland ongeveer 1500 banen zullen verdwijnen.

Hoe de reorganisatie precies uitpakt per locatie wil Tata Steel volgens een woordvoerder eerst bespreken met de eigen ondernemingsraad. Waarschijnlijk heeft ongeveer twee derde van de ingreep betrekking op het kantoorpersoneel.

Dat Tata Steel zou gaan reorganiseren was al eerder bekend, maar over de omvang van de banenreductie waren nog geen aantallen naar buiten gebracht. Het bedrijf telt in Nederland zo'n 11.000 werknemers. In heel Europa werken er meer dan 20.000 mensen.

Vakbonden ontevreden

Vakbond FNV is teleurgesteld dat Tata Steel Europe nog geen concrete plannen kan melden over de aanstaande reorganisatie bij het staalconcern. Dat zegt vakbondsbestuurder Aad in ’t Veld, die door het bedrijf achter de hoogovens in IJmuiden is geïnformeerd. Ook vakbond CNV vindt het jammer dat er niet meer bekend is.

"Er is alleen bevestigd dat er op personeel 170 miljoen euro bespaard moet gaan worden. Maar dat wisten we al", zegt In 't Veld. De FNV'er is er niet over te spreken dat het bedrijf medewerkers in het ongewisse laat en waarschijnlijk pas in de loop van volgend jaar zijn reorganisatieplannen wil uitwerken.