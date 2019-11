FNV twijfelt aan voortbestaan Tata Steel in IJmuiden door nieuw massa-ontslag

IJMUIDEN - Vakbond FNV vraagt zich af of Tata Steel wel kan blijven bestaan in IJmuiden. Gisteravond liet de staalgigant weten dat in heel Europa zo'n 3.000 banen zullen verdwijnen. De Centrale Ondernemingsraad gaat uit van zo'n 1.600 ontslagen in Nederland, waarvan een groot deel in IJmuiden.

"Ik vraag me af of dit bedrijf wel kan voortbestaan", zegt Aad in 't Veld van vakbond FNV Metaal bij De Ochtendshow op NH Radio. "Ik denk dat dit alleen maar een negatieve spiraal naar beneden gaat worden, en dat we uiteindelijk op de bodem komen." Hij is benieuwd hoe het bedrijf de ontslagen wil organiseren, omdat daar nu nog geen concrete plannen voor zijn. Ook waren er eerder al verschillende reorganisaties bij het bedrijf. In 1989 werkten nog zo'n 28.000 mensen in IJmuiden. "Ik vraag me echt af hoe ze de onderneming willen laten runnen." Tijdens een bijeenkomst met de vakbond zei Tata Steel maandag nog dat er in Europa tussen 2.000 en 3.000 banen zouden vervallen. Later op de dag bleek het te gaan om 3.000 banen. "Dat verraste ons echt enorm", zegt In 't Veld.

In heel Europa werken meer dan 20.000 mensen voor het bedrijf. In Nederland telt Tata Steel zo'n 11.000 werknemers, van wie er ruim 9.000 in IJmuiden werken. Van de 1.600 banen die waarschijnlijk in Nederland verdwijnen heeft vermoedelijk tweederde betrekking op het kantoorpersoneel. 'Eerst in gesprek' De vakbond wil nu aan de directie duidelijk maken dat de plannen niet uitvoerbaar zijn. "We gaan eerst met ze in gesprek. Maar als ze niet luisteren en niet met betere plannen komen, blijft er niets anders over dan actievoeren." Ondertussen is het nieuws hard aangekomen bij het personeel van Tata Steel. "Het leidt tot veel onrust en veel onzekerheid. Mensen vragen zich af of ze volgend jaar nog wel kunnen werken bij Tata Steel."

