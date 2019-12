Manifestatie Tata Steel tegen massaontslag: "Dak gaat er morgen af"

VELSEN-NOORD - Afgelopen nacht werd er voor het eerst een protestactie op touw gezet tegen het aangekondigde massaontslag op de staalfabriek in IJmuiden. Maar daags voor de grote manifestatie tegen de 'transformatieplannen' was er vanmiddag geen tijd om achterover te leunen.

Niels Mans was een van de vakbondsmensen van FNV Metaal die in alle vroegte nog een menselijke wegversperring coördineerde om hun protestactie kracht bij te zetten. Enkele uren later hangt hij met veel toewijding de vlaggen op in de tent die morgenochtend decor moet bieden aan de manifestatie tegen de reorganisatieplannen van Tata Steel Europe. "Dit is uiterst serieus en we zullen er bloedfanatiek ingaan", aldus Mans tegen NH Nieuws.

Er is veel onbegrip over de ontslaggolf, die ervoor zorgt dat er maar liefst 1.600 banen verloren gaan. In de IJmond - en daarbuiten - zijn er grote zorgen over de toekomst van de grootste werkgever van de regio. De tent die is opgezet kan dus nog wel eens uit zijn voegen gaan barsten. "Dan improviseren we. Het dak gaat er morgen af: actie voeren."