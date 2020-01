Nog eens dreigbrieven naar twee bedrijven in Amsterdam

AMSTERDAM - Opnieuw zijn in Amsterdam twee dreigbrieven bij bedrijven afgegeven. Dat gebeurde zaterdag en vandaag. De politie onderzoekt of ze verband houden met de bombrieven die eerder op verschillende adressen zijn aangetroffen.

Vorige week werden verschillende bombrieven aangetroffen, zoals in Utrecht en Rotterdam. Maar ook bij een tankstation en een hotel in Amsterdam. Ook bij het Okura Hotel werd een brief gevonden.

De brieven lijken allemaal vanuit het CIB te zijn verstuurd, maar dat is niet waar. Vorige week gaf de politie een foto vrij hoe de brieven eruit zien (zie hierboven).

Bombrieven

Het is niet duidelijk of de waarschuwingsbrieven die vandaag en zaterdag zijn verstuurd in Amsterdam, ook bombrieven zijn.