Nabestaande Piet Kramer over vliegtuigcrash 1944: "Moeder, wat heb ik je gemist"

HOORN - Bij de vliegtuigcrash op 7 juli 1944, valt in Hoorn één burgerslachtoffer. Twee bommenwerpers komen boven Ursem met elkaar in botsing. De brokstukken komen verspreid in Hoorn terecht. Mevrouw Kramer-Deen komt daarbij om het leven en laat haar 6-jarige zoon Piet achter. Voor het eerst vertelt Piet Kramer voor camera zijn verhaal.

Het is vrijdagochtend 7 juli 1944 als honderden Amerikaanse bommenwerpers vanuit Engeland naar Duitsland vliegen. Boven Ursem gaat het fout, twee vliegtuigen komen met elkaar in botsing en vliegen in brand. Dertien van de twintig bemanningsleden komen direct om het leven.

Tijdens de crash van de bommenwerpers, is Piet buiten op straat. "We zagen het gebeuren en iedereen rende naar binnen de huizen in." De dan 6-jarige Piet schuilt bij buurvrouw Godijn, die in de naastgelegen dubbele woning aan de Drieboomlaan woont. "De stoelen vlogen over elkaar heen, de tafels, het was helemaal verschrikkelijk!" Het is een wonder dat Piet het heeft overleeft, vertelt hij. "Waar ik en de buurvrouw stonden, bleef precies een open gat. Daardoor konden we door het puin heen naar buiten kruipen."

Vliegtuigcrash 1944 op de Drieboomlaan In Hoorn archief Osinga

Honderden bommenwerpers vliegen naar Duitsland 1944 Hoorn archief Osinga

Brokstukken in achtertuin vliegtuigcrash Drieboomlaan 1944 Archief Osinga

Bewusteloos "Ik zocht naar mijn moeder, die kon ik niet vinden. Toen vroeg ik naar mijn vader en ik zag hem achter het huis op de grond liggen met een grote balk over zijn been", vertelt Piet. Eenmaal in het ziekenhuis krijgt hij het afgrijselijk bericht te horen dat zijn moeder er niet meer is. Piet zijn vader heeft een verbrijzeld been overgehouden aan de crash en moet veelvuldig naar het ziekenhuis. Als enig kind, gaat Piet een zware jeugd tegemoet. Waar hij kan, probeert hij voor zijn vader te zorgen.

NH Nieuws / fam Kramer