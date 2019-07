Basisschoolleerlingen leggen bloemen ter nagedachtenis aan vliegtuigongeluk: "Ik zie het voor me"

HOORN - Op 7 juli 1944 wordt Hoorn in alle vroegte opgeschrikt door een botsing tussen twee Engelse bommenwerpers op de Westerdijk. Om de omgekomen vrijheidsstrijders te eren, hebben leerlingen van basisschool de Zonnewijzer vandaag bloemen gelegd bij het Vliegersmonument.

"Mensen die voor ons hebben gestreden, daar leggen we bloemen voor. Ik zie het voor me en dat is wel een beetje raar", vertelt een van de leerlingen.

Voor een vrouw die het ongeluk met eigen ogen heeft gezien, is de herdenking belangrijk: "We keken destijds omhoog en zeiden 'dat gaat niet goed daar'. We zagen allemaal stukken naar beneden komen. Als ik vliegtuigen hoor, zie ik dat beeld weer voor me. Iedere keer weer. Dat was zo akelig", vertelt ze.

"Ze hebben hun leven voor ons gewaagd. We leven nog steeds in vrijheid. 75 jaar geen oorlog, dat betekent wel wat", vertelt een andere bezoeker van de herdenking.

75 jaar geleden

"Omdat het precies 75 jaar geleden is gebeurd, pakken we het iets grootser aan", vertelt Eddy Boom, voorzitter van het Comité 40-45. "De kinderen krijgen allemaal ’De Ontdekking’ uitgereikt. Een stripboekje over een jongetje dat grasduint op zolder en ontdekkingen doet over de Tweede Wereldoorlog. Een kenmerkend verhaal: wij komen ook nog steeds nieuwe verhalen tegen. Het kan soms lang duren voordat er iets boven komt", aldus Boom.