Alkmaarse molenaars hebben hoop voor de verwoeste Ceres-molen: "Goed te restaureren"

ALKMAAR - Het lijkt onbegonnen werk, maar voor verwoeste Ceres-molen in Bovenkarspel is er wel degelijk een toekomst. Dat zegt Simon Swart van de Molenstichting Alkmaar; in die stad is een molen na een heftige brand gerestaureerd.

In 2004 stond molen C in Alkmaar namelijk in lichterlaaie, net als dat de Ceres-molen in Bovenkarspel afgelopen jaarwisseling in vuur en vlam stond.

Aggie Fluitman, die in 2004 molenaar was van molen C, schrikt als ze de beelden ziet van de Ceres-molen die in brand staat. "Het is altijd emotioneel om dit te zien, het is echt heel naar. Ze hebben mij na de brand bij molen C beschermd en me niks laten zien en dat kon ik ook niet verdragen. Het doet zo zeer en nog steeds."

De Alkmaarse molen staat er inmiddels weer in volle glorie bij en Swart denkt dat dit bij de West-Friese molen zeker mogelijk is: "Het karkas van de Ceres-molen lijkt ook redelijk in stand gebleven. Dit is goed te restaureren en dat gaat ook gebeuren. Daar ben ik heilig van overtuigd."

En zo denkt Simon Swart van de Molenstichting Alkmaar er ook over. Het is volgens hem wel een heel traject waarin je terecht komt. "Je krijgt met verzekeringsmaatschappijen te maken en het is een hele financiële afwikkeling. Maar het is belangrijk dat deze molen weer opgebouwd wordt. Het is een heel authentieke meelmolen die toch al 400 jaar oud is. Die moet absoluut behouden blijven."

Van molen C was, net als bij de Ceres-molen, alleen nog een zwartgeblakerd karkas over. Toch hoeft dat niet het einde te betekenen. "De balken zijn zeker twintig centimeter dik. In een brand verliest je hoogstens twee centimeter van de oppervlakte. Die kracht blijft er wel in zitten", aldus Fluitman.

Volgens de molenaar van de Ceres-molen is de brand waarschijnlijk ontstaan door vuurwerk. Simon Swart van de Molenstichting in Alkmaar pleit daarom ook voor een vuurwerkvrije zone in de buurt van molens. "We hebben 31 molens in deze gemeente dus daar ben ik zeker voor. Aan de andere kant gaat het ook om bewustwording. Wij hebben voor de jaarwisseling brieven verstuurd naar omwonenden om de boel goed in de gaten te houden."

Advies

Voor de getroffen molenaar heeft Fluitman nog wel advies. "Na de brand heb ik me gedragen gevoeld door de gemeenschap. Zo zal hij zoch hopelijk ook voelen. Je kan verder niet veel doen. En dat is best wel moeilijk voor een molenaar. Wees zorgvuldig met je woede en machteloosheid. Het komt goed met de molen."