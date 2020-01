De Hollandsche Molen pleit na afbranden Ceres voor vuurwerkvrije zones rond molens

BOVENKARSPEL - Na de brand bij de Ceres-molen in Bovenkarspel en bij een molen in Lattrop in Overijssel pleit De Hollandsche Molen voor een vuurwerkvrije zone rondom molens. Ze willen dat dit voor de volgende jaarwisseling wordt ingevoerd.

"Elk jaar leven alle moleneigenaren en molenaars rond Oud en Nieuw in angst dat hun molen in brand vliegt door vuurwerk of door wensballonnen", vertelt directeur Nicole Bakker van De Hollandsche Molen. "Dat kan zo niet langer. Molens zijn uniek, kostbaar én kwetsbaar Nederlands erfgoed, waar extra voorzichtig mee moet worden omgegaan."

Het lijkt aannemelijk dat beide branden zijn ontstaan door vuurwerk, al wordt dit nog nergens bevestigd. De vereniging deed afgelopen jaar onderzoek naar de vuurwerkvrije zones rondom molens in Nederland. Hieruit bleek dat weinig gemeenten dit hebben geregeld.

De vereniging stimuleert moleneigenaren om vuurwerkvrije zones in te laten stellen rondom hun molens. Daarnaast is een handleiding ontwikkeld over hoe je zo'n zone in kunt stellen.