Burgemeester over afgebrande Ceres-molen: "Tranen schoten in mijn ogen"

Burgemeester Wortelboer hoopte nog zo dat oudejaarsavond mooi en rustig zou verlopen. Toen zijn telefoon ging dat de Ceres-molen in brand stond, schrok hij enorm. "Dan hoor je ineens dat de mooiste plek van de gemeente aan het afbranden is", vertelt hij aan NH Nieuws. "Ik ging er gelijk heen en stond er met een brok in mijn keel naar te kijken. De tranen schieten je gewoon in de ogen."

Wat de burgemeester al snel duidelijk werd, was de betrokkenheid en de wilskracht van iedereen om de molen weer in de originele staat te herstellen. "Zowel bij de stichting, als bij de gemeente, als bij de mensen op straat merk je enorm dat dit leeft. Dat mensen het icoon van Bovenkarspel niet willen missen."

De afgelopen dagen zijn hierover veelvuldig gesprekken gevoerd.

Vuurwerkverbod

Op dit moment wordt nog onderzoek gedaan of vuurwerk inderdaad de veroorzaker is geweest van de brand. Toch is de brand voor de burgemeester vooralsnog geen reden om een vuurwerkverbod in te stellen.

"Dat mensen emotioneel reageren op vuurwerk, begrijp ik in deze situatie. Maar tegelijkertijd zijn er mensen ook blij met de traditie. Ik vind het nu niet het moment om deze discussie te gaan voeren. We moeten ons eerst focussen op de juiste volgorde: eerst de molen herstellen, en daarna eventueel dit gesprek voeren."

Inzamelingsactie

Op dit moment kan de burgemeester nog geen uitspraken doen of ze vanuit de gemeente in staat zijn om Stichting De Westfriese Molens financieel te ondersteunen. "Die brug steken we over als we er voor staan", aldus de burgemeester. Toch roept hij de inwoners van de gemeente op om, als zij geld willen doneren, dit vooral bij de stichting te doen.

De gemeente deelt binnenkort een bericht op haar website, waar mensen rechtstreeks kunnen doneren bij de stichting.