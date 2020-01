Ursemmer traditie opgebrand: voor de allerlaatste keer 350 kerstbomen in de fik

"Heel mooi. We staan met z'n allen naar de vlammen te kijken. Het is echt een dorpsgebeuren!" Zegt een toeschouwer tegen WEEFF.

Kinderen zijn de afgelopen dagen door weer en wind langs de huizen in Ursem gegaan om honderden bomen op te halen. "Ze zijn vier dagen bezig geweest. Zelfs gisteren in de regen", aldus een trotse moeder.

Brandweer

Elk jaar worden de verzamelde kerstbomen in de fik gestoken. Wél onder toeziend oog van de burgemeester van de plaats en de brandweer. "We moeten goed in de gaten houden of de rook niet over het dorp heen gaat", aldus een brandweerman.

Bekijk hier de reportage:



