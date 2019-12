Grap loopt uit de hand: Alkmaarse komt thuis in 'oerwoud' met 17 (!) kerstbomen

ALKMAAR - Lenneke (26) uit Alkmaar was van plan het dit jaar bij één kerstboom te houden, maar daar dacht vriend Jefrem anders over. In het geheim sloop hij haar appartement binnen en zette hij als grap maar liefst zeventien kerstbomen in haar woning. "Ik kon niet eens bij de wc komen!"

Een dag later kan de Alkmaarse er hard om lachen, maar 'het was gisteravond wel even schrikken', zo vertelt ze. "Alles stond vol: m'n keukentje, m'n woonkamer, het was echt een oerwoud. En ik moest vet nodig plassen, maar kon dus niet bij de wc komen, dus toen moest het op een emmer", lacht ze.

Kerstboom als bedankje

Het idee voor de grap ontstond al een tijdje terug, aldus Lenneke. "Die vriend, Jefrem, verkoopt kerstbomen naast de Grote Kerk in het centrum. Ik had hem samen met een vriendin geholpen om het een beetje kenbaar te maken door in Alkmaar te flyeren. Als dank zouden wij een kerstboom van hem krijgen."

En zo geschiedde, want Lenneke kreeg inderdaad twee kerstbomen. "Maar op een gegeven moment grapte Jefrem dat-ie alle bomen die over zouden blijven in mijn huis zou zetten. Ik had nooit verwacht dat hij dat echt zou doen, want hij heeft ook helemaal geen sleutel."

'Wist niet wat ik zag'

Maar toen Lenneke gisteravond, in het bijzijn van haar ouders, de deur van haar woning opendeed en in het 'kerstbomen-oerwoud' thuiskwam, bleek dat het Jefrem wel degelijk was gelukt om in te breken. "Ik wist echt niet wat ik zag."