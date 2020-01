Kick en Maks (11) uit Wijk aan Zee zamelen kerstbomen in voor de dierenambulance 🐶

WIJK AAN ZEE - Veel kinderen zijn de afgelopen dagen druk in de weer om zoveel mogelijk kerstbomen in te zamelen voor een extra zakcentje. De jongens Kick en Maks uit Wijk aan Zee doen dat dit jaar ook, niet voor hun eigen spaarpot, maar voor het goede doel.

Trots staan de twee jongens geposeerd op de foto die Ilja Schipper, de moeder van Kick, heeft geplaatst op Facebook. De afgelopen dagen zijn ze druk in de weer geweest om zoveel mogelijk kerstbomen op te halen.

"Ze krijgen 0.50 cent per boom. Die halen ze in het dorp bij mensen op en leveren ze vervolgens in op het weiland. Dan ontvangen ze 0.50 cent per boom. Ze hebben nu 14 bomen", vertelt Ilja aan NH Nieuws.

Dierenambulance

Al het geld dat ze inzamelen gaat naar de dierenambulance uit hun buurt. "Ze hebben zelf huisdieren. Kick heeft een hond en twee poezen en Maks twee katten. Ze weten dat het gerund wordt door vrijwilligers. Ze vinden het belangrijk dat ook dieren zorg krijgen als dat nodig is."

Ook de komende dagen zullen ze de straten in Wijk aan Zee afstruinen in hun zoektocht naar kerstbomen. Ilja is in ieder geval trots op de jongens: "Het idee kwam echt vanuit de jongens zelf, dat vinden we mooi. We hebben ze van jongs af aan geleerd dat dingen niet vanzelfsprekend zijn en dat het belangrijk is voor andere klaar te staan. Een ander te helpen waar mogelijk."