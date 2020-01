Vuurwerkvandalen trekken spoor van vernieling in Uithoorn: "Dit willen we niet"

UITHOORN - Meerdere uitgebrande auto's, een brand bij het buurtcentrum en tientallen kapotte ramen van bushokjes: vuurwerkvandalen hebben vannacht flink huisgehouden in Uithoorn. Tot woede van buurtbewoners.

NH Nieuws/Sjoerd Stoop

Vooral aan de Anna Blamanlaan was de schade vanmorgen flink. Naast elkaar brandden twee auto's uit, even verderop was het nog een keer raak. Volgens buurtbewoners hebben de daders moedwillig een vuurwerkbom onder de motorkap gepropt. "De klap was ook enorm. Het leek wel oorlog in de straat. De ene knal na de andere dreunde door de straat", vertelt een vrouw die op slechts twee meter afstand van de autobranden woont. "De auto stond zo'n beetje tegen ons huis aan. We hoorden een knal en het begon opeens erg te stinken. Het vuur werd steeds groter." Brandweer bekogeld De buurt zag hoe de brandweer tijdens het blussen bekogeld werd met vuurwerk door jongeren die stonden te kijken. "Ze stonden maar te lachen en te geinen en gooiden vuurwerk naar de brandweer. Nou, dan deugt er iets niet. Dan klopt er iets niet meer in onze maatschappij."

Het was vannacht niet voor het eerst dat jongeren met vuurwerk de buurt terroriseren. "We hebben er al tijden last van. We moeten echt eens camera's gaan ophangen, zodat de politie die gasten op beeld heeft en aan kan houden."

NH Nieuws

Ook op andere plekken in Uithoorn was het dus raak. Op het busstation werden tientallen ruiten van bushokjes gesloopt. Burgemeester Pieter Heiliegers reageert boos: "Veel brand, molest, nieuwe brutaliteit, vuurwerk gooien naar hulpverleners. Dat tolereren we niet. Zo’n nieuwjaarsviering willen we toch niet hebben", reageert hij. "Zonde dat niet alle personen aangehouden konden worden, maar we zijn er nog niet klaar mee."