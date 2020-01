Uithoorn geteisterd door branden: brandweerlieden bekogeld met vuurwerk

UITHOORN - Er waren maarliefst vier branden in Uithoorn vannacht: drie auto's zijn verwoest en er was een brand bij een buurthuis. De brandweer werd tijdens het blussen daarvan bekogeld met vuurwerk.

Bij buurtcentrum Het Buurtnest aan de Arthur van Schendellaan brak rond half zeven een brand uit.

Bekogeld

De brandweerlieden werd tijdens het blussen bekogeld met vuurwerk, zegt een getuige tegen NH Nieuws.

Dit wordt bevestigd door een woordvoerder van de Brandweer Amsterdam-Amstelland. "Het werk werd ze inderdaad moeilijk gemaakt." Er raakte niemand gewond. Het is niet duidelijk of er aangifte is gedaan. De politie is wel op de hoogte; die zijn nog geen verdachte op het spoor.

Tekst loopt door onder de foto.