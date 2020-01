OM woest over geweld tegen hulpverleners: "Onacceptabel en strafbaar"

NOORD-HOLLAND - Opnieuw zijn tijdens de jaarwisseling talloze politie- en brandweermensen gehinderd en belaagd tijdens hun werk. Ook in Noord-Holland was het meerdere keren raak. "Absoluut onacceptabel en bovendien ook gewoon strafbaar", zegt Guus Schram, coördinerend hoofdofficier van justitie tijdens de jaarwisseling.

"Oud en nieuw hoort een feest te zijn. Daar hoort geweld niet bij. En geweld tegen hulpverleners al helemaal niet." Schram zegt dat dit soort geweld wordt aangepakt. "Juist politie en brandweer zorgen ervoor dat wij een feestelijk oud en nieuw kunnen vieren. Hen aanvallen met vuurwerk of op een andere manier gaat alle perken te buiten."

Meerdere incidenten

Op meerdere plekken in de provincie werden hulpverleners tijdens de jaarwisseling gehinderd in hun werk. Tijdens een buitenbrand in Alkmaar werden brandweerlieden bekogeld met vuurwerk, in Uithoorn gebeurde dat tijdens het blussen van autobranden en in Amsterdam werden hulpverleners van de brandweer, politie en de handhaving belaagd.

In Zaandam raakte een agent zelfs gewond, omdat omstanders vuurwerk gooiden. Daar zijn uiteindelijk drie mensen aangehouden.

'Geen goede zaak'

De voorzitter van de Veiligheidsregio, Don Bijl, reageerde eerder vandaag op de stijging van het aantal ritten in zijn gebied en de bekogeling met vuurwerk.