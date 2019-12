Plofkraak bij ABN-geldautomaat in winkelcentrum Uithoorn

UITHOORN - Criminelen hebben vanmorgen vroeg een plofkraak gepleegd bij een geldautomaat op het Zijdelwaardplein in Uithoorn. De twee daders zijn gevlucht. De omgeving is afgezet.

Dit bevestigt een woordvoerder van de politie aan NH Nieuws. Rond 03.50 uur werd een pinautomaat van de ABN Amro opgeblazen. "Er kwam een melding binnen van harde knallen", aldus Frans Zuiderhoek van politie Amsterdam. De omgeving is afgezet; zo'n honderd meter rondom de automaat.

De kraak heeft behoorlijk wat schade aangericht. In de gevel zit een flinke scheur.

NH Nieuws maakte onderstaand overzicht van alle plofkraken in 2018 en 2019:

Er waren dit jaar tientallen plofkraken in Noord-Holland; de meesten waren bij ABN AMRO. De bank sloot begin deze maand om die reden meer dan de helft van hun geldautomaten te sluiten in de nachtelijk uren.

Deze geldautomaat zit bij een winkelcentrum in Uithoorn. Het is op dit moment nog onduidelijk of het winkelcentrum vandaag open kan.