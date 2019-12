IJskoude stunt: vroege nieuwjaarsduik voor Stichting ALS

De duik in Egmond aan Zee leek vorig jaar nog ten dode opgeschreven door teruglopende belangstelling. De traditie kon op het laatste moment toch nog doorgaan dankzij een jonge vriendenclub die de organisatie voor het evenement overnam.

De Nieuwjaarsduik vindt in Noord-Holland tegenwoordig op maar liefst 37 plekken plaats. De mannen in Egmond aan Zee gaven vandaag vast het goede voorbeeld door een duik -met kersttrui aan- te maken in het ijskoude water.