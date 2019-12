Al 60 jaar een ijskoude traditie: de eerste Nieuwjaarsduik ooit was in Zandvoort

Het is een beeld dat we allemaal kennen: honderden mensen die in zwembroek met hun Unox-muts het ijskoude water in rennen op 1 januari. De traditie van de Nieuwjaarsduik kwam in 1960 naar Nederland en de eerste vond plaats in Zandvoort.

De Nieuwjaarsduik vindt in Noord-Holland tegenwoordig op maar liefst 37 plekken plaats. In 1960 was dat wel anders: toen werd de eerste Nieuwjaarsduik georganiseerd in Zandvoort en deden er niet meer dan dertig mensen mee. Zij wilden een statement maken door hun hardheid te tonen terwijl mensen dik ingepakt een strandwandeling aan het maken waren.

Drie keer duiken

Ondanks dat er maar dertig mensen aan meededen was er meer dan genoeg belangstelling voor de duik: uiteindelijk sprong de groep onder begeleiding van zwemleraar Ok van Batenburg drie keer het water in. Eén keer voor het echie, daarna voor het publiek en uiteindelijk nog een keer voor de pers.

Ok van Batenburg was jarenlang de aanvoerder van de duikers in Zandvoort. Hij stond erom bekend dat hij de Nieuwjaarsduik in een vrouwenbadpak deed, zodat hij makkelijker te herkennen zou zijn op foto's in de krant. Je kan hem tegenwoordig nog steeds tegen het lijf lopen als je een duik neemt in Zandvoort: na alle jaren zwemmen is hij benoemd tot duikmeester.