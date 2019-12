'Bestellimiet voor winkeliers Etos door staking'

BEVERWIJK - Winkeliers van drogisterij Etos mogen naar verluidt nog maar in beperkte mate voorraad bestellen. Deze bestellimiet is het gevolg van de acties door personeel van het distributiecentrum van Etos in Beverwijk. Ruim honderd medewerkers legden volgens vakbond FNV vandaag voor de vijfde dag het werk neer. De bond beschuldigt Etos-moeder Ahold-Delhaize ook van het inzetten van stakingsbrekers.