Werknemers distributiecentrum Etos willen morgen weer staken

Voor de medewerkers is er een 'onoverbrugbaar verschil' ontstaan tussen wat het bedrijf biedt en wat werknemers vragen. "Zij bieden 1,25 procent verhoging, maar de werknemers zijn strijdvaardig. Ze zijn bereid om desnoods tot Pasen te blijven staan en te zeggen: 'het is klaar, we moeten hier een streep trekken.'"

De bal ligt nu bij Etos, zegt Aklalouch: "Als zij het vandaag regelen, gaan de mensen morgen weer aan het werk. Als er geen akkoord komt, staken we morgen ook weer."

Lege schappen

Dat kan lege schappen in filialen door heel het land betekenen. "We vinden het hartstikke vervelend dat de klant hieronder moet lijden, daarom roepen we Etos op: regel dit vandaag nog met ons, dan hoeft het geen last te worden voor de consument", sluit Aklalouch af.