Stakende medewerkers Etos leggen distributiecentrum in Beverwijk plat

FNV zegt dat het personeel van het Etos-distributiecentrum de afgelopen jaren steeds kleine loonsverhogingen heeft gehad die minder waren dan de inflatie. De bond eist voor volgend jaar vijf procent loon erbij.

Geen lege winkels

Etos bevestigt dat enkele tientallen personeelsleden het werk hebben neergelegd en dat daardoor de bevoorrading van de winkels in de war is gelopen. Lege winkels komen er echter niet, want in verband met de kerstdrukte hebben de Etos-filialen de afgelopen tijd al extra voorraad ontvangen.

De drogisterijketen laat wel weten "niet blij" te zijn met de staking en graag weer met FNV om de tafel te gaan. De bond heeft de uitnodiging vooralsnog niet geaccepteerd en Etos verwacht dan ook dat er vrijdag opnieuw een werkonderbreking komt.