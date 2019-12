Bewoners verzetten zich tegen twee nieuwe start- en landingsbanen Schiphol

De bewonersgroepen en milieufederatie keren zich tegen ieder groeiplan dat Schiphol presenteert. Een extra Kaagbaan en parallele Polderbaan zouden aangelegd moeten worden om de hinder voor de omgeving te laten afnemen. Zo kunnen bijvoorbeeld de Aalsmeerbaan en de Buitenveldertbaan uitsluitend gebruikt worden tijdens stormachtige dagen of zelfs voorgoed dicht. Maar omdat er in het onderzoek rekening gehouden wordt met een groei van 500.000 naar 650.000 vliegbewegingen per jaar, voorspellen omwonenden niks anders dan 'meer ellende.'

Volgens de bewonersgroepen zorgt geen enkele nieuwe variant van een start- en landingsbanenstelsel voor minder hinder, maar juist voor meer overlast voor ook meer omwonenden. Zij vrezen nog minder rustmomenten en continu herrie. "Bovendien zal de uitstoot van CO2, stikstof en ultrafijnstof blijven toenemen. Ieders gezondheid staat op het spel!", aldus de bewonersgroepen en Natuur en Milieufederatie Noord-Holland.

Krimp

Voor de bewonersgroepen en milieuclub is alleen krimp bespreekbaar. Zij pleiten voor een afname van 100.000 vliegbewegingen per jaar en zeggen dat daarmee de economie van Nederland geen gevaar loopt. Ook zouden maximaal 400.000 vliegbewegingen een halvering van de CO2-uitstoot door de luchtvaartsector in 2030 mogelijk maken.

"Dat is het soort klimaatplan waar Nederland behoefte aan heeft. Schiphol kan daarbij met minder baancapaciteit toe in plaats van te streven naar meer. Verlies aan werkgelegenheid zal dat ook niet opleveren, want de regio Amsterdam is de banenmotor en niet Schiphol, zo toont onderzoek aan."