Hilversumse flatbewoners vieren kerst achter de tralies: "Het is verschrikkelijk"

De situatie was eerder dit jaar zo schrijnend dat bewoners niet alleen niet hun balkon op mochten, maar ook nog eens niet met meer dan vier mensen over de galerij van de flat mochten lopen.

Bewoners van de flat zijn er na een jaar klaar mee. "Ik zeg altijd dat als ik thuis kom dat ik weer in de gevangenis ben. Zo voelt het", vertelt mevrouw Van Deventer-Boersma. "Het is verschrikkelijk, omdat het al zo lang is. Een jaar bijna. Maar ja, het is niet anders."