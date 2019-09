Hilversumse flatbewoners zijn 'tralies' zat: "Ik zit hier in de gevangenis"

HILVERSUM - Voor bewoners van de flat aan de Den Ool in Hilversum is de maat meer dan vol. Al negen maanden lang worden de balkons en galerijen ondersteund met zogeheten 'stempels' vanwege instortingsgevaar. De balkons zijn verboden terrein en de bewoners kijken tegen dikke palen aan. "Ik voel me hier echt opgesloten. Dit kan zo niet langer."

"We leven al maanden in deze gevangenis, zoals we het zijn gaan noemen," vertelt Ben de Ruiter. "Normaal ging ik elke ochtend het balkon op met een kopje koffie en een sigaretje, maar nu dus niet meer." Hij is het zat. "Er moet nu echt iets gaan gebeuren. Ik ben nog redelijk veel van huis vanwege m'n werk, maar voor de ouderen hier is het echt niet meer te doen."

Dat kan Thea Ouwerkerk van een paar deuren verder beamen. "Ik ben écht een balkonmens. Ik zit er veel: lekker lezen, een middagdutje doen of genieten van het uitzicht." Maar dat kan dus nu niet meer, vertelt ze vanaf haar stoel binnen. "Ik krijg er de zenuwen van. We hebben een prachtige zomer gehad, maar we mogen niet naar buiten."

Instortingsgevaar

Eind 2018 werden de balkons en galerijen van de flat aan de Den Ool gestut vanwege instortingsgevaar. Bewoners mogen sindsdien niet meer op de balkons komen en nog maar met maximaal vier personen tegelijk op de galerijen staan.

"De vloeren hebben te weinig draagkracht," vertelt Hendrik Jan Barten van Dudok Wonen. "Daardoor kunnen ze doorzakken en om dat te voorkomen hebben we de stempels geplaatst." Daarna volgden maanden van onderzoek en een zoektocht naar de juiste oplossing. "Omdat dit gebouw een beeldbepalend pand is voor Hilversum, mogen we niet zomaar elke oplossing toepassen. Daarom duurde het zo lang," zegt Barten.

Voor de bewoners is het einde echter voorlopig nog niet in zicht. "De aannemer kan pas in januari aan de slag," vertelt Barten. "De specialistische oplossing die nodig is, kan alleen door een gecertificeerde aannemer worden uitgevoerd." En die zit tot aan 2020 al volgeboekt. "Hij heeft al geschoven in de agenda, maar het wordt op z'n vroegst pas januari, helaas," zegt Barten. Hij vertelt hier wát de technische oplossing precies is:

30 euro korting

De bewoners krijgen al die tijd dertig euro korting op de maandelijkse huur. "Dat is niks," zegt bewoner Ben. "Ik betaal ruim zeshonderd euro per maand, wat is dan dertig euro?" Ook vinden de bewoners de communicatie van Dudok Wonen onder de maat. "Ik ben zó boos," vertelt Thea. "Ik bel ze regelmatig, maar krijg nooit een goed antwoord wat nou precies het probleem is."

Barten belooft beterschap. "Wij werken intern heel hard om het probleem op te lossen, maar bewoners zijn toch teleurgesteld over hoe we communiceren. Dat signaal neem ik mee, zodat we dat in de toekomst kunnen verbeteren." Op 19 september organiseert Dudok Wonen een bijeenkomst voor de bewoners om ze bij te praten over de situatie.

Bloemetjes buiten

En tot die tijd hangt Thea gewoon stiekem de plantjes op haar balkon. "Denk je dat ik me laat wegjagen? Nee hoor," zegt ze. De railing en de palen hangen voor met kleurige bloemen. "De mensen verwachten het van mij, een fleurig balkonnetje. En de woningbouw is nalatig, dan ik ook. Ze moeten me er maar vanaf jagen."

