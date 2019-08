Bewoners vijfde onveilige Hilversumse flat leven al maanden 'achter de tralies'

HILVERSUM - Bewoners van het Hilversumse appartementencomplex aan Den Ool leven al zeker negen maanden alsof ze in de gevangenis zitten. Naar buiten kunnen ze wel, maar binnen zitten ze achter dikke tralies.

Voor de ramen van de appartementen staan zogeheten stempels om te balkons te stutten. De balkons zijn onveilig.

Bewoners van vier andere Hilversumse flats hebben daar ook mee te maken, maar de bewoners van de flat aan Den Ool lijken er het ergst aan toe. Los van de tralies voor hun ramen mogen ze hun balkons niet op, zijn garages niet bereikbaar en zijn ook de galerijen niet zomaar toegankelijk. Bewoners hebben er ondertussen schoon genoeg van.

Geen oplossing

Of het probleem snel opgelost kan worden, is nog maar de vraag. Het probleem speelt al vanaf december en nog altijd loopt er een onderzoek. Wanneer dat wordt afgerond en wat er dan gaat gebeuren, kan een woordvoerder van woningcorporatie Dudok Wonen niet zeggen. "Daar heb ik echt nog geen zicht op", zo is het antwoord.

Andere flats

Net als de flat aan Den Ool werd de laatste weken onderzoek gedaan naar balkons van flats aan de Erfgooiersstraat, de Kupstraat, de Oosterengweg en de Van Linschotenlaan. De flats zijn allemaal van dezelfde woningcorporatie.

Bewoners van de laatste twee straten hebben afgelopen week te horen gekregen dat hun balkon toch veilig is. Er bleek daar beter staal te zijn gebruikt als bewapening dan op de bouwtekeningen is aangegeven.