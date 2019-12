Langverwachte motorcrossbaan Middenmeer heel dichtbij nu provincie grond heeft verkocht

MIDDENMEER - Het langverwachte motorcrossterrein op de hoek van de Alkmaarseweg en de Groetweg in Middenmeer is heel dichtbij nu de provincie de grond heeft verkocht aan particuliere investeerders. Het wachten is op een wijziging van het bestemmingsplan.

Er zit nu nog een agrarische bestemming op de grond. De gemeente Hollands Kroon verwacht halverwege 2020 het bestemmingsplan te hebben gewijzigd. Daarna kan het worden veranderd in een motorcrossterrein, zoals de crossers zelf al tientallen jaren willen.

Financiering niet rond

In 2005 namen de Provinciale Staten een motie aan waarin het Gedeputeerde Staten opriep dit motorcrossterrein mogelijk te maken in Noord-Holland. Daarop kocht de provincie twee jaar later een stuk grond in Middenmeer. De Stichting Noord Hollandse Geluid Sporten Phoenix zou zorgen voor de exploitatie van het terrein, maar kreeg de financiering niet rond. Daarnaast lukte het niet om geluidsoverlast voor omwonenden te beperken.

Nu, jaren later, hebben particuliere investeerders zich verenigd in een coöperatie, waardoor de financiering wel rond kwam. De gemeente oordeelt binnenkort in een milieueffectrapportage over onder andere de effecten van geluid.

Clausule

Hoewel het erop lijkt dat de crossbaan er daadwerkelijk komt, zou het kunnen dat het tóch niet doorgaat. In het koopcontract is namelijk een clausule opgenomen. Mocht de financiering toch niet rondkomen of als de gemeente besluit de bestemmingswijziging niet door te voeren, dan kan de provincie voor het oorspronkelijke bedrag de grond terugkopen.

In afwachting van onder andere vergunningen zal de coöperatie de grond agrarisch verpachten. Inwoners van Aartswoud vertelden eerder tegen NH Nieuws dat ze niet stonden te springen om de komst van de baan. "We hopen van harte dat deze baan niet voor geluidsoverlast gaat zorgen. Want voor ons gevoel zit die straks in onze achtertuin. En we wonen hier zo heerlijk rustig."