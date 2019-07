Aartswouders verwachten 'niks nieuws' bij informatieavond omstreden motorcrossbaan

AARTSWOUD - Inwoners van Aartswoud verwachten niks nieuws op de informatieavond voor omwonenden van de motorcrossclub over de plannen voor een crossbaan aan de rand van het dorp. "Het wordt vast een massageproject om onze zorgen weg te nemen", voorspelt inwoner Peter Zeilstra.

Voor de bijeenkomst dinsdagavond waren in eerste instantie alleen de direct omwonenden uitgenodigd, maar door het grote animo is de avond nu opengesteld voor iedereen. "De tam tam gaat hier wel door het dorp over de avond", vertelt Peter.

Zorgen

Peter Zeilstra strijdt al langere tijd tegen de komst van een crossbaan aan de Groetweg, aan de rand van het dorp. Eerder hield hij een enquête in het dorp over de plannen voor de aanleg en toen bleek al dat negentig procent van de inwoners ook tegen de plannen te zijn.

Lees ook: Motorcrossers kunnen verder met plannen crossbaan bij Aartswoud

De Aartswouders maken zich vooral zorgen over geluidsoverlast, uitstoot en de natuur die plaats moet maken voor de baan.

'Komt er nooit doorheen'

De plannen voor de motorcrossbaan zijn in een ver gevorderd stadium. Binnenkort kan de Milieu Effect Rapportage worden opgesteld. Zeilstra weet niet zo goed wat hij daarvan kan verwachten. "Soms denk ik: 'dit komt er nooit doorheen met alle uitstoot en de natuur'. Maar ja, ik weet het ook gewoon niet."

De informatiebijeenkomst - georganiseerd door de motorcrossclub - is dinsdagavond om 19.00 in het Van der Valk hotel in Middenmeer.

NH Nieuws maakte vorig een reportage over de kwestie rondom de nieuwe motorcrossbaan.