NH Airtime: De gloednieuwe Airbus A330neo op Schiphol

Met nog maar twee weken te gaan voordat het jaar 2020 aanbreekt, kunnen we gerust zeggen dat er in 2019 voldoende over Schiphol in het nieuws te melden was. Zo werd onder meer bekend dat Schiphol na 2020 weer mag groeien, het verzet van omwonenden daar tegen, werd de luchthaven tweemaal platgelegd door een brandstofstoring en stond Schiphol op zijn kop door een valse kapingsmelding. Maar nieuwe maatschappijen en vliegtuigen konden we dit jaar op een hand tellen.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Door de groeistop van Schiphol, die nog het komende jaar van kracht is, werden er maar weinig nieuwe maatschappijen op de luchthaven verwelkomd. Alleen prijsvechter Level en de Russische maatschappij Ural Airlines veroverde in 2019 wat felbegeerde start- en landingsrechten op Schiphol. Maar beiden namen die rechten over van partnermaatschappijen.

Acties

Pas in 2021 is weer sprake van groei op Schiphol, maar omwonenden en milieuorganisaties verzetten zich daar tegen. Die vinden dat er nu al teveel hinder en uitstoot van vliegtuigen op Schiphol is.

Er waren ook weinig echt nieuwe vliegtuigen op Schiphol te zien dit jaar. Halverwege 2019 landde KLM's eerste Boeing 787-10 Dreamliner vanuit de fabriek in Amerika op Schiphol en maar liefst een half jaar later was het de beurt aan Garuda Indonesia voor een nieuwe kist. Die maatschappij zet nu met regelmaat een gloednieuwe Airbus A330-900neo in op de route naar Amsterdam.