'Volgend jaar vakantievluchten naar Saudi-Arabië met Saudia op Schiphol'

De Saudische luchtvaartmaatschappij Saudia zou plannen hebben om in het zomerseizoen van 2020 passagiersvluchten vanaf Schiphol te gaan starten.

Dat meldt mediapartner Luchtvaartnieuws. De site baseert zich op informatie van Routes Online die een voorlopig vliegschema van de maatschappij heeft ingezien. Saudi-Arabië stelt sinds kort het land voor het eerst open voor niet-islamitische toeristen, uit onder andere Nederland.

Het zou gaan om vier wekelijkse vluchten tussen Jeddah en Schiphol. Reserveren voor de beoogde passagiersvluchten kan nog niet. Hoe Saudia aan haar start- en landingsrechten wil komen, is ook nog niet duidelijk. Mogelijk ruilt de maatschappij wat van haar vrachtvluchten in voor passagiersvluchten of krijgt zij die van alliantiepartner KLM.