VIDEO: Russische nieuwkomer Ural Airlines geland op Schiphol

SCHIPHOL - De Russische luchtvaartmaatschappij Ural Airlines is vandaag van start gegaan met een nieuwe lijndienst tussen Moskou Zhukovsky en Amsterdam. Rond 12.30 uur landde de Airbus A320 op de Polderbaan van Schiphol. De komst van Ural Airlines valt op, want door de groeistop op Schiphol komen er nog maar nauwelijks nieuwe luchtvaartmaatschappijen bij op Schiphol.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Ural Airlines zal vanaf vandaag twee keer per week tussen Moskou en Amsterdam vliegen. Het Russische Aeroflot en KLM vliegen gezamenlijk al vijf keer per dag tussen de twee hoofdsteden, maar dan van en naar Moskou Sheremetyevo. Ural Airlines is de enige maatschappij op Schiphol die vanaf Zhukovsky vliegt, een luchthaven op 36 kilometer van het centrum van Moskou.

Kijk hier naar beelden van langs de Polderbaan én vanuit de cockpit van de Airbus A320:



Omdat Ural Airlines vanwege de groeistop geen nieuwe start- en landingsrechten heeft kunnen krijgen op Schiphol, heeft de maatschappij die van partner KLM kunnen overnemen. De vluchten van Ural Airlines worden ook in samenwerking met KLM uitgevoerd.

Dit jaar is er slechts nog een andere luchtvaartmaatschappij als nieuwkomer op Schiphol verwelkomd. In april startte de Oostenrijkse prijsvechter Level met vluchten tussen Amsterdam en meerdere Europese steden. Ook die landingsrechten zijn onderling uitgeruild. Level nam deels de rechten over van zustermaatschappij Vueling uit Spanje.