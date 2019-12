Zo was de Hilversumse Vituskerk plots het decor van een korte speelfilm

HILVERSUM - De Hilversumse Sint Vituskerk was anderhalve maand geleden voor even een filmset. Hilversummers Justin Heyl en Olivier Richters namen er samen een korte film op.

Hilversummer Justin Heyl maakte de film als onderdeel van de internationale filmwedstrijd 'Light this location', waarin in één dag en op één locatie een film van vijf minuten wordt gedraaid. De keuze viel op de Vituskerk. "Het is een fantastisch mooie en historische kerk en een geweldige filmlocatie. Het is wonderbaarlijk, dat het gelukt is om hier te draaien. Dat komt door een ontzettend toffe pastoor", vertelde Heyl eerder al tegen NH Nieuws.

In de prijzen viel de film van de Hilversummers niet, maar hij is het zeker waard om te bekijken.