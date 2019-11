Hilversumse acteur Olivier Richters speelt hoofdrol in 'zijn' Sint Vituskerk

HILVERSUM - De Sint Vituskerk in Hilversum is voor één dag omgetoverd in een filmset. Hilversummers Olivier Richters en Justin Heyl hebben het beeldbepalende gebouw in 'hun' dorp gekozen als decor voor de opnames van een korte film.

"Het wordt echt heel mooi", zegt filmmaker Justin Heyl trots tegen acteurs Richard de Maare en Olivier Richters. Hij laat een voorbeeld zien van opnames van veertig meter lang shot dat dwars de kerk loopt. Bij de ingang is een zwarte doos als filmset opgebouwd en in het gangpad tussen de kerkbanken ligt een soort van treinspoor. De film draait om de confrontatie tussen de tegenpolen Richard (1 meter 65) en Olivier (2 meter 18), waarbij de laatste volgens het script tijdens de film verandert van een grote boze man in 'een soldaat van het licht'.



Hilversummer Justin maakt de film als onderdeel van de internationale filmwedstrijd 'Light this location', waarin in één dag en op één locatie een film van vijf minuten gedraaid wordt. Zijn oog viel op de Sint Vituskerk als decor. "Het is een fantastisch mooie en historische kerk en een geweldige filmlocatie. Het is wonderbaarlijk, dat het gelukt is om hier te draaien. Dat komt door een ontzettend toffe pastoor."

'Goede genen gekregen van god'

Die pastoor is Jules Dresmé. Vanuit zijn pastorie komt hij de kerk in om even kennis te maken met de filmcrew. Hij wordt door Heyl voorgesteld aan Olivier Richters, waarop hij bij het zien van de 2 meter 18 lange acteur zegt: "Dat is echt reuzen-achtig." Olivier reageert op zijn beurt gevat: "God heeft mij de goede genen gegeven."



Pastoor Dresmé vertelt dat hij wel vaker filmaanvragen krijt, maar dat kritisch is met waar hij de kerk voor laat gebruiken. Hij heeft ook nu wel eerst het script goed gelezen. "De film moet wel bijdragen aan datgene waar de kerk voor staat. In dit geval komt iemand die in duisternis verkeert in het licht terecht en dan vult het aan waar het gebouw voor staat."



Home-stad

Voor Olivier is het een thuiswedstrijd, want de boomlange acteur heeft vlakbij de Sint Vituskerk gewoond. En hoewel hij tegenwoordig wordt gevraagd voor Hollywood-films, helpt hij graag in zijn Hilversum ook een handje. "Ik ben door deze kerk vaak genoeg wakker gebommeld. Dus ik ken hem van buiten, maar ben nooit binnen geweest." Voor hem is het ook een aangename afwisseling met al zijn opnames in het buitenland. "Het is gewoon gemakkelijk. In buitenland moet ik elke keer mijn weg vinden en dit is gewoon mijn home-stad."



Wil je weten hoe de film is geworden, dan is het resultaat vanaf volgende week online te bekijken. Tegelijkertijd is het mogelijk om op de site van de filmwedstrijd je stem uit te brengen. Op 6 december worden de winnaars van de filmwedstrijd bekend gemaakt en ook stemmers kunnen prijzen winnen.