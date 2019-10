Opnieuw een internationale filmrol voor 'giant' Hilversummer Olivier

HILVERSUM - De Hilversumse acteur Olivier Richters heeft opnieuw een rol in een grote, buitenlandse film. Hij deelt het doek met Benedict Cumberbatch in de biografiefilm Louis Wain, over de excentrieke negentiende-eeuwse Britse schilder. Richters speelt in de film een bokser.

Het is de derde rol in een grote Engelstalige productie voor de 29-jarige bodybuilder, bijgenaamd 'The Dutch Giant' (de Nederlandse Reus). Hij zal ook te zien zijn in de nieuwe Marvel-film Black Widow, naast Scarlett Johansson en in The Great Game, het derde deel uit de populaire Kingsman-reeks over een geheim spionnennetwerk.

De 2 meter 18 lange Richters was vroeger naar eigen zeggen een lange slungel, maar besloot tien jaar geleden te gaan trainen. In Nederland speelde de acteur kleinere rollen in tv-series als GTST, Fashion Planet en De TV-Kantine.

NH Nieuws sprak de reus eerder al over zijn acteercarrière: