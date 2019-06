Hilversumse reus van 2.18 meter breekt door in internationale filmwereld

HILVERSUM - Olivier Richters leeft op dit moment zijn droom. Met zijn 2 .18 meter probeert hij een carrière als Hollywood-acteur op te bouwen en dat lijkt hem nog te gaan lukken ook.

Je kan niet echt om Olivier heen. De Hilversummer is met zijn lengte en gespierde lichaam een imposante verschijning. Dat was anders toen hij als 17-jarige al 2.10 meter was en onzeker over zijn lichaam. "Alles wordt door mijn lengte uitgerekt en ik wou geen lange slungel zijn."



Daarom begon hij acht jaar geleden met het trainen in de sportschool en groeide hij van 80 kilo naar 150 kilo. Toen hij breder werd, kwam er belangstelling vanuit de televisie- en filmwereld. "Ik merkte dat ik steeds interessanter werd voor de camera." Zo ontstond de droom om als acteur op het filmdoek te schitteren.

'Tranen gelaten'

Hij speelde al eens een rolletje in GTST en vorig jaar mocht hij acteren in de kleine film Ravers, maar omdat die nog niet verkocht is, leidde dat niet tot zijn doorbraak.

Het stelt allemaal niet veel voor naast de derde film van de Britse blockbuster Kingsman. Daarin heeft hij ook een rol gekregen. De eerste twee delen van Kingsman haalden samen een omzet van ruim 700 miljoen euro. Olivier is er zeer trots op dat hij in zo'n grote productie een rol heeft bemachtigd.

De weken na zijn auditie voor Kingsman waren razend spannend, maar uiteindelijk kwam de agent van Olivier met het verlossende nieuws. "Ik heb echt tranen gelaten. Zo lang heb ik ernaartoe geleefd en het was de spanning of het met dit lichaam zou lukken om een bioscoopfilm in te komen. Mezelf zien op het witte doek was één van de dingen die ik wilde doen in mijn lven. Dat is gelukt." Hoe zijn rol eruit ziet, mag hij nog niet vertellen.

Ook ondernemer

Ondertussen runt hij ook nog eens samen met zijn broer en schoonzus de online supermarkt Musclemeat, waar ze gezonde voeding voor sporters verkopen. In een loods in Ankeveen worden aan de lopende band pakketten ingepakt, want ook daar lopen de zaken goed.

Zijn familie helpt hem ook bij zijn carrière. "Wij zoeken kleren voor hem uit en als hij filmpjes instuurde voor de castings, bekeken wij ze als eerste om te zien of het goed overkwam", vertelt schoonzus Yvette Richters.

Volgens Olivier is zijn eigen bedrijf ook goed te combineren met zijn acteurscarrière. "Het is een online-supermarkt en dus kan ik 's avonds na een opnamedag nog even de laptop openklappen om te werken." Hij denkt dat kiezen dan ook niet nodig is. Als het in de onzekere filmwereld toch niet lukt, heeft hij altijd zijn eigen bedrijf nog. "Mijn bedrijf blijft op nummer één en acteren op twee."

Arnold Schwarzenegger

Oliviers acteercarrière neemt ondertussen wel een vlucht. De opnames voor Kingsman zitten er inmiddels op en in februari 2020 gaat Kingsman in première. Uitgerekend deze week kreeg hij te horen dat hij in een aflevering van de nieuwe Britse serie over de riddertijd Knights End gaat spelen en toonde ook Marvel - bekend om de superheldenfilms - interesse. In het holst van de nacht nam hij woensdag nog een filmpje op als auditie.



Hij kan het zelf af en toe niet geloven, maar hoopt dat dit het begin is van veel meer mooie rollen. "Ik heb eigenlijk maar vijf concurrenten in de wereld. Mijn kracht is dat ik niet alleen lang maar ook fit ben en dat heeft geleid tot deze rollen." Hij is te bescheiden om zich te vergelijken met Arnold Schwarzenegger, maar ziet hem wel als voorbeeld. "Ook hij is begonnen in de sportschool en uitgegroeid tot filmster."